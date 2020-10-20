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«Наелся президентства». Воскресенский озвучил обещание Лукашенко по президентскому сроку
20.10.2020 14:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ont.by
Освобожденный из СИЗО политолог Юрий Воскресенский продолжает рассказывать подробности встречи политзаключенных с Александром Лукашенко.
В интервью
«Человек очень сильно повзрослел», — прокомментировал эти обещания Лукашенко политолог.
Воскресенский заявил также, что верит этим обещаниям, поскольку имеет диплом антикризисного управляющего и «чувствует такие моменты».
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Освобожденный из СИЗО политолог Юрий Воскресенский продолжает рассказывать подробности встречи политзаключенных с Александром Лукашенко.
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