«Наелся президентства». Воскресенский озвучил обещание Лукашенко по президентскому сроку

Источник материала: Ежедневник

фото: ont.by

Освобожденный из СИЗО политолог Юрий Воскресенский продолжает рассказывать подробности встречи политзаключенных с Александром Лукашенко.

В интервью Tut.by Воскресенский заявил, что Александр Лукашенко на встрече пообещал, что нынешний его президентский срок станет последним. Он также выразил желание ограничить двумя число президентских сроков для одного человека.

«Человек очень сильно повзрослел», — прокомментировал эти обещания Лукашенко политолог.

Воскресенский заявил также, что верит этим обещаниям, поскольку имеет диплом антикризисного управляющего и «чувствует такие моменты».