Россия согласилась вместе с США заморозить ядерный арсенал

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Россия согласна с предложением США о взаимной заморозке ядерных арсеналов ради продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружения (ДСНВ, СНВ-III) еще на год.

Россия в случае продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на год готова вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований США, сообщает ТАСС .

"Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что заморозка боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США", - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Москва не получала от Вашингтона официального ответа на предложение президента РФ Владимира Путина продлить ДСНВ на год. "Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября с. г., в которой сформулировано выдвинутое президентом Владимиром Владимировичем Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год", - говорится в заявлении МИД РФ. В дипведомстве отметили, что США пока ограничились отдельными комментариями должностных лиц в соцсетях, Москва рассчитывает на официальный ответ Вашингтона.

В МИД также добавили, что в случае соглашения с Вашингтоном на этих основаниях "выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность".

Ранее Путин предложил "без всяких условий" продлить срок действия ДСНВ "хотя бы на год". Глава государства поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову попытаться в ближайшее время получить от США "хоть какой-то внятный ответ". В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал инициативу Путина "обреченной на провал".

США и Россия подписали этот договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.