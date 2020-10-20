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Из бонусов - ранняя пенсия и льготный кредит. Кого и на какие зарплаты ищут в МВД
Источник материала: Tut.by
Наниматели сейчас нуждаются более чем в 80 тысячах работниках,
В Минске в Октябрьский РУВД
Из бонусов — возможно получить льготный кредит на строительство жилья в Минске или Минском районе, иногородним готовы предоставить место в ведомственном общежитии или компенсировать расходы за арендуемое жилье.
Для работников ОВД и их семей предусмотрено медобслуживание в Центральной поликлинике ДФиТ МВД. «Пенсионное обеспечение по достижению 20 лет выслуги в органах внутренних дел либо в полном объеме по достижению 48 лет, — говорится в тексте вакансии. — Получение отпускного денежного довольствия при выбытии в отпуск, а также после возвращения из него заработной платы в полном объеме».
Из обязанностей — охрана общественного порядка и профилактика, из требований — образование высшее или среднее специальное, годность к службе в армии (для военнообязанных). Сообщается, что есть возможность перераспределиться на службу в милицию.
В Минске в Ленинский отдел Департамента охраны МВД нужен
Из требований — моральные и деловые качества, а также служба в армии (для военнообязанных) либо наличие среднего специального или высшего образования (как альтернатива службы в армии для военнообязанных).
В условиях перечислены в том числе стабильная зарплата, оплата переработки, квартальное премирование, премии за выявление и раскрытие преступлений, премии за призовые места в служебных и спортивных соревнованиях, «отличный тренажерный и борцовский зал», график работы посменный 12 часов.
В Ленинский отдел Департамента охраны МВД также
В Борисовское РУВД
Из требований — среднее, среднее специальное или высшее образование, отсутствие ограничения к службе по состоянию здоровья, годность к службе в армии (для военнообязанных), моральные и деловые качества.
Среди возможных бонусов значатся в том числе:
В Московский РОВД Бреста
На службе не примут, к примеру, тех, кто откажется пройти проверку или процедуру оформления допуска к государственным секретам или откажется от представления деклараций о доходах и имуществе.
В Волковысский отдел Департамента охраны МВД
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FINANCE.TUT.BY посмотрел актуальные вакансии в подразделениях МВД, какие зарплаты и условия труда обещают соискателям и какие требования выставляют для них.
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