Из бонусов - ранняя пенсия и льготный кредит. Кого и на какие зарплаты ищут в МВД

Источник материала: Tut.by

Наниматели сейчас нуждаются более чем в 80 тысячах работниках, следует из данных государственной службы занятости. Примерно половина из вакансий — на зарплату до 550 рублей (при этом уровень дохода работодатели указывают до уплаты налогов). Ранее мы смотрели, на какие зарплаты ищут специалистов в здравоохранении и образовании, торговле , в ИТ-сфере . Сейчас FINANCE.TUT.BY посмотрел актуальные вакансии в подразделениях МВД, какие зарплаты и условия труда обещают соискателям и какие требования выставляют для них.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В Минске в Октябрьский РУВД требуется участковый инспектор милиции. Зарплата — от 1300 до 1400 рублей на руки. Опыт работы не требуется, предусмотрена полная занятость.

Из бонусов — возможно получить льготный кредит на строительство жилья в Минске или Минском районе, иногородним готовы предоставить место в ведомственном общежитии или компенсировать расходы за арендуемое жилье.

Для работников ОВД и их семей предусмотрено медобслуживание в Центральной поликлинике ДФиТ МВД. «Пенсионное обеспечение по достижению 20 лет выслуги в органах внутренних дел либо в полном объеме по достижению 48 лет, — говорится в тексте вакансии. — Получение отпускного денежного довольствия при выбытии в отпуск, а также после возвращения из него заработной платы в полном объеме».

Из обязанностей — охрана общественного порядка и профилактика, из требований — образование высшее или среднее специальное, годность к службе в армии (для военнообязанных). Сообщается, что есть возможность перераспределиться на службу в милицию.

В Минске в Ленинский отдел Департамента охраны МВД нужен милиционер батальона милиции, зарплата — от 900 рублей на руки. В обязанности входит «несение службы на постах и маршрутах патрулирования по охране общественного порядка, охране объектов всех форм собственности».

Из требований — моральные и деловые качества, а также служба в армии (для военнообязанных) либо наличие среднего специального или высшего образования (как альтернатива службы в армии для военнообязанных).

В условиях перечислены в том числе стабильная зарплата, оплата переработки, квартальное премирование, премии за выявление и раскрытие преступлений, премии за призовые места в служебных и спортивных соревнованиях, «отличный тренажерный и борцовский зал», график работы посменный 12 часов.

В Ленинский отдел Департамента охраны МВД также требуется милиционер-водитель группы задержания батальона милиции, зарплата на руки — от 900 рублей.

В Борисовское РУВД ищут милиционера патрульно-постовой службы милиции, инспектора дорожно-патрульной службы отдела ГАИ, участкового инспектора милиции на зарплату от 1100 рублей до вычета налогов. Опыт работы не требуется, сменный график работы.

Из требований — среднее, среднее специальное или высшее образование, отсутствие ограничения к службе по состоянию здоровья, годность к службе в армии (для военнообязанных), моральные и деловые качества.

Среди возможных бонусов значатся в том числе:

гарантированное предоставление детям сотрудников мест в дошкольных учреждениях образования в течение трех месяцев со дня обращения;

100% оплата справок о временной нетрудоспособности;

сотрудникам ежегодно предоставляется основной отпуск до 45 суток (в зависимости от выслуги лет), а также предусмотрено использование дополнительных (социальных) отпусков;

оплата иногородним за найм жилья: 2,9 тарифные ставки первого разряда для сотрудника и +0,7 тарифные ставки на каждого члена семьи; ·

возможность получить бесплатное высшее юридическое образование в учреждениях образования МВД (Академия МВД, Могилевский институт МВД);

предоставление социального отпуска с сохранением заработной платы на период обучения на заочной форме обучения.

В Московский РОВД Бреста требовался милиционер роты патрульно-постовой службы милиции. Зарплата — от 800 рублей на руки. «На службу в органы внутренних дел по контракту о службе принимаются на добровольной основе люди, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел», — говорилось в тексте вакансии.

На службе не примут, к примеру, тех, кто откажется пройти проверку или процедуру оформления допуска к государственным секретам или откажется от представления деклараций о доходах и имуществе.

В Волковысский отдел Департамента охраны МВД нужен милиционер-водитель группы задержания, зарплата — от 860 рублей.