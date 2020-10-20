Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами

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Информационный Telegram-канал NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами. Это 42.TUT.BY подтвердили в пресс-службе Верховного суда.



Степан Путило, автор канала Neхta

На сайте Верховного суда говорится , что 20 октября 2020 года решением суда Центрального района г. Минска информационный канал интернет-мессенджера Telegram — NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами, содержащими информационную продукцию (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности, а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков.

Министерству информации Республики Беларусь необходимо включить информационный канал интернет-мессенджера Telegram — NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Но отметим, что в Республиканском списке экстремистских материалов пока нет ни канала, ни «цифрового водяного знака» NEXTA.

Кто подал заявление?

Гражданское дело рассмотрено по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь (ГУБОПиК МВД) о признании информационной продукции экстремистскими материалами.

Как установлено в ходе судебного заседания, МВД РБ проводит мероприятия в отношении лиц, которые опубликовали в период с 9 по 11 августа 2020 года в Telegram-канале NEXTA-Live информацию, в которой содержатся признаки экстремистской деятельности: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков (согласно экспертному заключению Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма).

Заявитель просил признать информационный канал интернет-мессенджера Telegram — NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA экстремистскими материалами, содержащими информационную продукцию (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности, а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков; поручить Министерству информации Республики Беларусь включить информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте.

Что такое экстремизм?

Как отмечено в ходе судебного заседания, в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» экстремизм (экстремистская деятельность) — деятельность граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства (далее, если не указано иное, — граждане) либо политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций (далее — организации) по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на:

насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь;

захват или удержание государственной власти неконституционным путем;

создание организации для осуществления экстремистской деятельности, экстремистской организации, экстремистской группы (далее — экстремистские формирования);

создание незаконного вооруженного формирования;

осуществление террористической деятельности;

разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни;

организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды;

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

реабилитацию нацизма, пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой символики или атрибутики в целях распространения;

распространение экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение или перевозку в целях распространения таких материалов;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, в том числе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму или комиссий по проведению голосования об отзыве депутата, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов или комиссий, совершенное с применением насилия, угрозы его применения, обмана, подкупа, а равно на применение насилия либо угрозу насилием в отношении близких названных должностных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности или принуждения к изменению характера такой деятельности либо из мести за выполнение ими служебных обязанностей;

финансирование экстремистской деятельности, иное содействие в ее осуществлении, в том числе путем предоставления недвижимого имущества, средств электросвязи, учебных, полиграфических, других материально-технических средств или информационных услуг;

публичные призывы к деятельности и действиям, указанным в абзацах втором — тринадцатом настоящей части.

Экстремистские материалы — информационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная продукция), предназначенная для публичного использования, публичного распространения либо распространенная любым способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропагандирующая такую деятельность и признанная экстремистскими материалами по решению суда.

Согласно ч. 1, 3 ст. 14 вышеназванного Закона распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, ее изготовление, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются.

Информационная продукция признается экстремистскими материалами по решению суда на основании заявления государственного органа, осуществляющего противодействие экстремизму, по месту нахождения организации, ее изготовившей и (или) распространяющей (распространившей), либо по месту жительства гражданина, ее изготовившего и (или) распространяющего (распространившего), либо по месту ее обнаружения.

Судом установлено, что информационная продукция (видеоролики), размещенная в Telegram-канале NEXTA-Live в период с 9 по 11 августа 2020 года, содержит признаки экстремистской деятельности в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков.

Указанные обстоятельства подтверждены экспертным заключением Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Данное заключение составлено уполномоченным органом, в связи с чем признано достоверным и достаточным доказательством по делу.