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Мария Шарапова купила ранчо в Калифорнии за 8,6 млн долларов. Вот как там внутри
Источник материала: Tut.by
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова купила ранчо в населенном пункте Саммерленд, Калифорния,
По данным источника, прославленная теннисистка заплатила за недвижимость около 8,6 млн долларов. Площадь ранчо составляет чуть более двух гектаров. На территории находятся три здания и студия.
Главное здание построено по индивидуальному заказу и оформлено в балийском стиле, в нем есть жилые помещения в стиле лофт и каменная терраса с видом на океан.
Гостевой дом, выстроенный в голландском стиле, имеет дополнительную заднюю дверь — оттуда можно попасть в просторный внутренний дворик, выполненный из камня, а также выйти к лужайкам у подножья близлежащих холмов.
Третье здание функционирует как коттедж смотрителя. К нему примыкает конюшня с пятью стойлами и дополнительными постройками для верховой езды, в том числе загоном.
Спортсменка завершила карьеру 26 февраля текущего года. Шарапова проживает в США уже 25 лет. В 2012 году она основала компанию Sugarpova, изготавливающую премиальные сладости.
Ранее Шарапова попала в список Forbes как одна из богатейших женщин США. Ее состояние оценивается в 200 млн долларов.
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Площадь ранчо составляет чуть более двух гектаров.
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