Новый гендиректор подтвердил задачу перед Нафтаном – обеспечение внутренних потребностей

Источник материала: АФН

Новый гендиректор Новополоцкого НПЗ Андрей Сойко подтвердил поставленную перед предприятием задачу – своим производством полностью закрыть потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах.

По его словам, завершении инвестпроекта по строительству комплекса замедленного коксования к середине 2021 года.

"Предстоит в максимально короткие сроки завершить строительство комплекса замедленного коксования. Сроки определены - это середина следующего года", - заявил Сойко (цитата БелТА).

Его осуществление позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, увеличить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута. После ввода комплекса "Нафтан" сможет полностью обеспечить потребность страны в дизельном топливе (до 3,4 млн т) и бензине (до 1 млн т).

Впервые, публично эта задача, реализация которой позволит властям безболезненно продать Мозырский НПЗ, была озвучена во время внезапного визита премьера РБ Романа Головченко на Нафтан на прошлой неделе. Тогда работники предприятия писали в соцсетях, что Головченко приехал менять гендиректора. Пресс-секретарь премьера Александра Исаева опровергла эти «предположения», хотя, скорее всего, сама знала не больше остальных.

До согласования гендиректором "Нафтана" Андрей Сойко занимал должность зампреда концерна «Белнетехим». С его приходом на Нафтан заканчивается эра кураторства Натальи Кочановой и начинается эра…