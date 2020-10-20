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Студенты БрГТУ вышли на акцию солидарности с уволенным ректором

20.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 октября студенты Брестского государственного технического университета вышли на акцию солидарности с теперь уже бывшим ректором Александром Драганом

Студенты собрались перед входом в главный корпус вуза на большой перемене в 12.50. Их было около 150 человек - это те, кто не побоялся выйти, сообщает «Брестская газета» в своем телеграм-канале.



Акция продолжалась полчаса. Перед тем как разойтись, ее участники пять минут аплодировали. «Мы хотим, чтобы нас заметила администрация», — сказала одна из девушек.

Как сообщалось, 20 октября Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУК, МГЛУ, БрГТУ. Руководителем Брестского технического университета назначен бывший проректор БНТУ Александр Баханович.
 
 
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20 октября студенты Брестского государственного технического университета вышли на акцию солидарности с теперь уже бывшим ректором Александром Драганом
 
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