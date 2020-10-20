|
Студенты БрГТУ вышли на акцию солидарности с уволенным ректором
Источник материала: Партизан
20 октября студенты Брестского государственного технического университета вышли на акцию солидарности с теперь уже бывшим ректором Александром Драганом
Студенты собрались перед входом в главный корпус вуза на большой перемене в 12.50. Их было около 150 человек - это те, кто не побоялся выйти,
Акция продолжалась полчаса. Перед тем как разойтись, ее участники пять минут аплодировали. «Мы хотим, чтобы нас заметила администрация», — сказала одна из девушек.
Как сообщалось, 20 октября Лукашенко назначил новых ректоров трех белорусских вузов: БГУК, МГЛУ, БрГТУ. Руководителем Брестского технического университета назначен бывший проректор БНТУ Александр Баханович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 октября студенты Брестского государственного технического университета вышли на акцию солидарности с теперь уже бывшим ректором Александром Драганом
|
Свежие газеты
Архив (Разное)