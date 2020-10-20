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Объем вкладов в Белгазпромбанке уменьшился на 36,5%
Источник материала: Партизан
Белгазпромбанк отчитался за три квартала 2020 года.
Кредитный портфель уменьшился на 12% (примерно до 2,4 млрд рублей), а объем вкладов — до 1,97 млрд (минус 36,5% к 2019 году).
Клиенты забрали из банка свыше 1,1 млрд рублей. Активы снизились с примерно 4,97 млрд до 4,14 млрд.
Отток средств клиентов наблюдался и ранее. По данным за первое полугодие, средства клиентов банка к 30 июня уменьшились на 27%, до 2,193 млрд рублей.
Банком по-прежнему руководит временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой. Она была введена на фоне уголовных дел в отношении экс-руководителя банка Виктора Бабарико, зампредов правления и других лиц.
Ермакова заявляла, что «Газпром» и Газпромбанк (собственники Белгазпромбанка) не идут на контакт с временной администрацией. Также при Ермаковой в банке был скандал со вскрытием ячеек клиентов.
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Белгазпромбанк отчитался за три квартала 2020 года.
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