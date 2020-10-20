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Объем вкладов в Белгазпромбанке уменьшился на 36,5%

20.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белгазпромбанк отчитался за три квартала 2020 года.

Кредитный портфель уменьшился на 12% (примерно до 2,4 млрд рублей), а объем вкладов — до 1,97 млрд (минус 36,5% к 2019 году).

Клиенты забрали из банка свыше 1,1 млрд рублей. Активы снизились с примерно 4,97 млрд до 4,14 млрд.

Отток средств клиентов наблюдался и ранее. По данным за первое полугодие, средства клиентов банка к 30 июня уменьшились на 27%, до 2,193 млрд рублей.

Банком по-прежнему руководит временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой. Она была введена на фоне уголовных дел в отношении экс-руководителя банка Виктора Бабарико, зампредов правления и других лиц.

Ермакова заявляла, что «Газпром» и Газпромбанк (собственники Белгазпромбанка) не идут на контакт с временной администрацией. Также при Ермаковой в банке был скандал со вскрытием ячеек клиентов.
 
 
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Белгазпромбанк отчитался за три квартала 2020 года.
 
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