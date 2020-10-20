На бирже подорожал только евро

С начала октября значение корзины валют упало уже на 1,67%.





Курс доллара упал на 0,0079 BYN до 2,5629 BYN/USD. Доллар подешевел уже третий раз подряд. Общее снижение за это время составило 0,0131 BYN. Стоимость доллара опустилась до минимума за 57 дней.





Курс евро поднялся на 0,0049 BYN до 3,0187 BYN/EUR. После двух дней роста евро укрепился всего на 0,0069 BYN. До этого евро падал восемь раз подряд на общую сумму 0,0790 BYN, но с начала октября европейская валюта подешевела на 0,0540 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0060 BYN до 3,2939 BYN/100 RUB — минимума за 169 дней.





Итоги недели 12—16 октября на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось завершить уже вторую неделю подряд укреплением ко всем валютам:





курс доллара −0,0051 BYN (−0,20%);

курс евро −0,0286 BYN (−0,94%);

курс российского рубля −0,0488 BYN (−1,46%);

валютная корзина −0,99%.





Центробанк России

Официальный курс доллара был снижен Банком России на 15 копеек до 77,7780 RUB/USD. Курс евро поднялся на 25 копеек до 91,5603 RUB/EUR.