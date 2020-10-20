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Гендиректором «Нафтана» назначен Андрей Сойко

20.10.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральным директором новополоцкого ОАО «Нафтан» назначен Андрей Сойко. Он сменил Александра Демидова, который руководил НПЗ с марта 2017 года.

Гендиректором «Нафтана» назначен Андрей Сойко

19 июня этого года Сойко был назначен заместителем председателя концерна «Белнефтехим», а до этого возглавлял лидское ОАО «Лакокраска».

Согласовывая назначение Сойко на «Нафтан», Александр Лукашенко обратил внимание на молодой возраст нового гендиректора.

«Ну и хорошо, что молодые приходят в руководство. Этот давно уже курс взят. Кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти и руководить предприятием. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк», — считает он.

Лукашенко заявил, что очень внимательно подходит к подбору кандидатур для новых кадровых назначений. «Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству», — подчеркнул он.

«Предприятие непростое, вы лучше меня это знаете, — сказал Лукашенко, обращаясь к Сойко. — И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно — за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке».

Лукашенко утверждает, что НПЗ во всем мире сейчас испытывают трудности в связи с падением цен и спроса на нефть, влиянием пандемии.

«Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать», — заметил он.

 
 
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Генеральным директором новополоцкого ОАО «Нафтан» назначен Андрей Сойко. Он сменил Александра Демидова, который руководил НПЗ с марта 2017 года.
 
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