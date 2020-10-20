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В Жлобинском районе семилетнего ребенка убило током

20.10.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следователи Жлобинского района проводят проверку по факту гибели семилетнего ребенка.

В Жлобинском районе семилетнего ребенка убило током

Как сообщили в СК, вечером 19 октября жительница деревни Малевичи сообщила в милицию об исчезновении сына.

Тело ребенка было обнаружено на территории трансформаторной подстанции.

Установлено, что днем после возвращения из школы ребенок отправился на улицу играть со своим сверстником.

«Мальчики пришли к подстанции и пролезли под ограждением на ее территорию. Один из школьников поднялся на комплексное распределительное устройство наружной установки и схватился рукой за высоковольтный провод, после чего сразу же упал.

На теле ребенка обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили следователи.

 
 
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Следователи Жлобинского района проводят проверку по факту гибели семилетнего ребенка.
 
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