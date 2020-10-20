ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канал и лого Nexta признали экстремистскими. Что из этого следует?

20.10.2020 15:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta признаны экстремистскими материалами, «содержащими информационную продукцию (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности, а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков». Такое решение сегодня принял суд Центрального района Минска. Решение подлежит немедленному исполнению, сообщает пресс-служба Верховного суда

Министерству информации надлежит включить канал и логотип в республиканский список экстремистских материалов и «принять меры по ограничению доступа к ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте».

В суде уточнили, что гражданское дело рассматривалось по заявлению ГУБОПиК, Республиканская экспертная комиссия заключила, что с 9 по 11 августа в канале размещали информацию, в которой «содержатся признаки экстремистской деятельности: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков». Суд согласился.

Что теперь из этого следует? Ведь канал является одним из самых массовых в русскоязычной сети. На него подписаны почти 2 миллиона — как гражданские, так и сами силовики.

Объясняет юрист Татьяна Ревинская.

  • Теперь запрещено быть подписанным на этот канал?

— Из решения суда это не следует. Закон не предусматривает ответственности, если лично вы просматриваете ссылки, опубликованные в Республиканском перечне экстремистских материалов.

  • А если репостну в наш родительский чатик? А если сам сотрудник ГУБОПиК перешлет коллеге?...

— Если вы (или кто-то) сделаете это, ваши действия могут считаться распространением экстремистской информации. Ответственность оговорена в статье 17.11. Кодекса об административных правонарушениях. Для физического лица это может быть штраф до 100 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения. Соответственно, распространять эту информацию не могут и СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta признаны экстремистскими материалами, «содержащими информационную продукцию (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гендиректором «Нафтана» назначен Андрей Сойко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика