Канал и лого Nexta признали экстремистскими. Что из этого следует?

Источник материала: Onliner

Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta признаны экстремистскими материалами, «содержащими информационную продукцию (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности, а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков». Такое решение сегодня принял суд Центрального района Минска. Решение подлежит немедленному исполнению, сообщает пресс-служба Верховного суда

Министерству информации надлежит включить канал и логотип в республиканский список экстремистских материалов и «принять меры по ограничению доступа к ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте».

В суде уточнили, что гражданское дело рассматривалось по заявлению ГУБОПиК, Республиканская экспертная комиссия заключила, что с 9 по 11 августа в канале размещали информацию, в которой «содержатся признаки экстремистской деятельности: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков». Суд согласился.

Что теперь из этого следует? Ведь канал является одним из самых массовых в русскоязычной сети. На него подписаны почти 2 миллиона — как гражданские, так и сами силовики.

Объясняет юрист Татьяна Ревинская.

Теперь запрещено быть подписанным на этот канал?

— Из решения суда это не следует. Закон не предусматривает ответственности, если лично вы просматриваете ссылки, опубликованные в Республиканском перечне экстремистских материалов.

А если репостну в наш родительский чатик? А если сам сотрудник ГУБОПиК перешлет коллеге?...

— Если вы (или кто-то) сделаете это, ваши действия могут считаться распространением экстремистской информации. Ответственность оговорена в статье 17.11. Кодекса об административных правонарушениях. Для физического лица это может быть штраф до 100 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения. Соответственно, распространять эту информацию не могут и СМИ.