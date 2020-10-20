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«Хирург из Эдинбурга» сделал белоруске подарок, но за его получение потребовал заплатить

20.10.2020 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети существует огромное количество различных типов «разводов»: некоторые не требуют особенных трудозатрат от мошенников, другие займут время. Причем размер «бонуса», который достанется неизвестному, не обязательно зависит от усилий: иногда народ с легкостью сообщает данные банковской карты или передает пароли от кабинета пользователя, после чего остается только кусать локти.

На этот раз некто, представившийся Робертом, выбрал более сложный путь, используя все ту же социальную инженерию. В редакцию Onliner обратилась девушка, едва не ставшая жертвой мошенника. Она сумела вовремя остановиться.

«Мошенник нашел меня в Instagram, предложил пообщаться в WhatsApp. Около месяца редкой переписки. Еще в самом начале он предложил мне прислать подарок (от доктора Роберта из Эдинбурга), я отказалась. Сейчас согласилась на маленький презент, дала адрес и телефон. Ну, конечно, по закону жанра, посылка пришла в Беларусь за два дня и уже ждет меня. Мне нужно только ответить курьеру и заплатить деньги, около 700$», — рассказывает наша собеседница.

Она добавляет, что в профиле Instagram, с которого все началось, были фото красивого мускулистого молодого мужчины. Профиль был совсем свежим. Его владелец представился врачом-хирургом.

Девушка рассказывает, что он каждый раз проявлял внимание, интересовался, поела ли она, подчеркивал свою любовь. «Писал немного о себе, что мама живет в Сингапуре, есть собака».

В какой-то момент мужчина стал настойчиво предлагать купить своей якобы пассии подарок, просил адрес для отправки. «Любопытство (а может, и жадность), — смеется девушка, — взяло верх, дала адрес».

«Хирург из Эдинбурга» сделал белоруске подарок, но за его получение потребовал заплатить

Через пару дней «Роберт» прислал письмо с уведомлением об отправке посылки. Также в переписке с адреса, «внушающего» доверие (transxlogcourierservice@gmail.com), появился поддельный бланк существующей компании: название фирмы указано с ошибкой, имеется лишь имитация штрихкода, не заполнены поля и так далее, такой же появлялся на сайтах, посвященных «скамам».

Мы не станем публиковать переписку, лишь несколько выдержек из нее.

«Хирург из Эдинбурга» сделал белоруске подарок, но за его получение потребовал заплатить

За огромную посылку (отправляют «дипломатическим грузом»!) весом в 25 кило нужно было заплатить всего $700, что составляет 50% от полной стоимости доставки. Точнее, их нужно перечислить, а потом уж «курьер привезет». По словам «Роберта», стоимость самой посылки — $30 тыс., так что никакого подвоха. Как бы.

«Хирург из Эдинбурга» сделал белоруске подарок, но за его получение потребовал заплатить

Не будем мучить вас подробностями: девушка поняла, что речь идет о «разводе», чем, вероятно, расстроила мужчину. Позже она нашла человека с фото в профиле поддельного Instagram — оказалось, зовут его не Роберт, и он не из Эдинбурга. Даже не из Великобритании, хоть и врач. И главное, знать не знает ни о каких подарках. Одновременно от имени транспортной компании стали поступать дополнительные уведомления, в которых предлагалось все же заплатить, даже счет указали и попросили выслать копию чека об оплате. Не помогло.

«Хирург из Эдинбурга» сделал белоруске подарок, но за его получение потребовал заплатить

«Хочется предать это огласке и наказать мошенника», — говорит девушка. Наказать не в нашей компетенции, предать огласке — можем.

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В сети существует огромное количество различных типов «разводов»: некоторые не требуют особенных трудозатрат от мошенников, другие займут время. Причем размер...
 
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