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Экраны Google Pixel 5 отклеиваются от корпуса
Источник материала: Onliner
Покупатели нового Google Pixel 5 стали жаловаться на некачественную сборку смартфонов. Дисплей Pixel 5 заметно отстает от корпуса по краям, в месте стыка с алюминиевой окантовкой. О проблеме
В основном проблема касается верхней части дисплея, где находится фронтальная камера. Помимо страдающей эстетики, возникла и другая проблема: с такой щелью смартфон едва ли может соответствовать заявленному классу защиты от влаги и пыли IP68.
По сообщениям пользователей, которые заметили отклеившийся экран, устройство выглядело таким уже из коробки. То есть дисплей не отслоился со временем, и проблему нельзя списать на нюансы эксплуатации.
На данный момент неизвестно, насколько масштабна эта проблема. Однако экран неплотно прилегает и в тестовом экземпляре, который ресурс Android Police получил для обзора:
Android Police
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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Покупатели нового Google Pixel 5 стали жаловаться на некачественную сборку смартфонов. Дисплей Pixel 5 заметно отстает от корпуса по краям, в месте стыка с алюминиевой...
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