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Экраны Google Pixel 5 отклеиваются от корпуса

20.10.2020 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Покупатели нового Google Pixel 5 стали жаловаться на некачественную сборку смартфонов. Дисплей Pixel 5 заметно отстает от корпуса по краям, в месте стыка с алюминиевой окантовкой. О проблеме сообщает ресурс Android Police.

В основном проблема касается верхней части дисплея, где находится фронтальная камера. Помимо страдающей эстетики, возникла и другая проблема: с такой щелью смартфон едва ли может соответствовать заявленному классу защиты от влаги и пыли IP68.

Экраны Google Pixel 5 отклеиваются от корпуса

По сообщениям пользователей, которые заметили отклеившийся экран, устройство выглядело таким уже из коробки. То есть дисплей не отслоился со временем, и проблему нельзя списать на нюансы эксплуатации.

На данный момент неизвестно, насколько масштабна эта проблема. Однако экран неплотно прилегает и в тестовом экземпляре, который ресурс Android Police получил для обзора:

Экраны Google Pixel 5 отклеиваются от корпуса
Android Police
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Покупатели нового Google Pixel 5 стали жаловаться на некачественную сборку смартфонов. Дисплей Pixel 5 заметно отстает от корпуса по краям, в месте стыка с алюминиевой...
 
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