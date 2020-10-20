Экраны Google Pixel 5 отклеиваются от корпуса

Источник материала: Onliner

Покупатели нового Google Pixel 5 стали жаловаться на некачественную сборку смартфонов. Дисплей Pixel 5 заметно отстает от корпуса по краям, в месте стыка с алюминиевой окантовкой. О проблеме сообщает ресурс Android Police.

В основном проблема касается верхней части дисплея, где находится фронтальная камера. Помимо страдающей эстетики, возникла и другая проблема: с такой щелью смартфон едва ли может соответствовать заявленному классу защиты от влаги и пыли IP68.





По сообщениям пользователей, которые заметили отклеившийся экран, устройство выглядело таким уже из коробки. То есть дисплей не отслоился со временем, и проблему нельзя списать на нюансы эксплуатации.

На данный момент неизвестно, насколько масштабна эта проблема. Однако экран неплотно прилегает и в тестовом экземпляре, который ресурс Android Police получил для обзора:



Android Police