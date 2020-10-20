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Белорусские спасатели показали, как борются с пожарами в Турции – видео

20.10.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские спасатели продолжают помогать в тушении пожаров в горно-лесистой местности в Турции. На территории этой страны уже несколько месяцев находятся два борта Ми-8 МЧС Беларуси. 

© Sputnik
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"С площадок Кемальпаша и Куюджак Турецкой Республики уже совершили 275 полетов и произвели 1355 сбросов воды. Общий налет белорусских спасателей составляет 421,58 часов. Кроме того, осуществлена доставка 194 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров", – рассказали в МЧС.

Планируется, что летный и технический составы МЧС пробудут в Турции до конца октября текущего года. 

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Например, авиация МЧС республики участвовала в тушении лесных пожаров на территории России, Греции, Грузии, Латвии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.

 
 
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Авиаторы МЧС Беларуси на протяжении нескольких месяцев помогают турецким коллегам в тушении лесных пожаров. Как происходит борьба с огнем, смотрите на видео.
 
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