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Лукашенко об акции пенсионеров: люди пришли со своими убеждениями

20.10.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал марш пенсионеров, который прошел в его поддержку в белорусской столице в понедельник, 20 октября.

"Вчерашний пример – я наблюдал за военными – ярко показал, кто чего стоит. Ну не мы же звали вчера военных на площадь Независимости", - сказал Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения во Дворце независимости.

Среди участников марша, по словам президента, были ветераны войны в Афганистане, члены Союза офицеров, ветераны КГБ и МВД.

"Люди пришли. Люди пришли со своими убеждениями, под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги и высказали свое мнение", - отметил президент.

Он прокомментировал также акции оппонентов, сказав, что "под этими колобарационистскими флагами не встал ни один военный".

 
 
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Акция сторонников президента Беларуси Александра Лукашенко прошла в белорусской столице в понедельник и стартовала одновременно с "Маршем мудрости", который...
 
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