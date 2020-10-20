Лукашенко об акции пенсионеров: люди пришли со своими убеждениями

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал марш пенсионеров, который прошел в его поддержку в белорусской столице в понедельник, 20 октября.

"Вчерашний пример – я наблюдал за военными – ярко показал, кто чего стоит. Ну не мы же звали вчера военных на площадь Независимости", - сказал Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения во Дворце независимости.

Среди участников марша, по словам президента, были ветераны войны в Афганистане, члены Союза офицеров, ветераны КГБ и МВД.

"Люди пришли. Люди пришли со своими убеждениями, под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги и высказали свое мнение", - отметил президент.

Он прокомментировал также акции оппонентов, сказав, что "под этими колобарационистскими флагами не встал ни один военный".