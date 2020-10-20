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Лукашенко об акции пенсионеров: люди пришли со своими убеждениями
20.10.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал марш пенсионеров, который прошел в его поддержку в белорусской столице в понедельник, 20 октября.
"Вчерашний пример – я наблюдал за военными – ярко показал, кто чего стоит. Ну не мы же звали вчера военных на площадь Независимости", - сказал Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения во Дворце независимости.
Среди участников марша, по словам президента, были ветераны войны в Афганистане, члены Союза офицеров, ветераны КГБ и МВД.
"Люди пришли. Люди пришли со своими убеждениями, под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги и высказали свое мнение", - отметил президент.
Он прокомментировал также акции оппонентов, сказав, что "под этими колобарационистскими флагами не встал ни один военный".
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Акция сторонников президента Беларуси Александра Лукашенко прошла в белорусской столице в понедельник и стартовала одновременно с "Маршем мудрости", который...
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