Кремль проанализирует заявления Киева о создании военных баз на Черном море

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Заявления Киева о создании двух военных баз на Черном море необходимо проанализировать, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, требуется дополнительная информация: нужно понять, о каких именно военных базах идет речь, а также оценить их возможное влияние на ситуацию в регионе.

"С учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", – заявил Димитрий Песков.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". По его словам, власти строят армию, которая не позволит отдать территории Украины, а тот, кто отдал Крым "без боя", должен понести ответственность.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".