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Школьнику из Гродно грозит до шести лет тюрьмы – он бросил камень в омоновца
Источник материала: KYKY>
Опять в Беларуси страдают сотрудники ОМОН. Так в Гродно 16-летний 10-классник бросил в одного из омоновцев камень – и стал обвиняемым по уголовному делу.
«Возле здания райисполкома правоохранители задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированной акции. В ответ на действия милиционеров в них полетели бутылки и булыжники», –
Мальчика, как утверждает милиция, нашли по видео, которое сделали на протесте силовики. В ролике, опубликованном милицией, виден один бросок, сделанный человеком в красной кофте.
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