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Как власти оказали услугу Nexta

20.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитик Петр Кузнецов прокомментировал решение белорусского так называемого суда о признании "экстремистским" самого крупного на славянском языке телеграм-канала в мире.




Казалось бы, мелочно и глупо, НО

Делается это для того, чтобы СМИ не могли распространять его фото и видео материалы, где логотип присутствует, а так же ссылаться на него. Если будут это делать, их будут закрывать и штрафовать (хорошо, если только штрафовать) "за распространение экстремистских материалов".

Интересный ход, только эффективность сомнительна.

Во-первых, большинство интересующихся политикой и так сейчас подписаны на каналы этого проекта.

Во-вторых, зная, что теперь нигде его материалы не появятся, тем, кто не подписан (есть такие, кто не любит весь поток, справедливо полагая, что самое важное все равно появится в медиа), остается только подписаться. 

Так что, похоже, грозный замысел приведет лишь к увеличению влияния Нехты", считает Кузнецов.
 
 
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Аналитик Петр Кузнецов прокомментировал решение белорусского так называемого суда о признании "экстремистским" самого крупного на славянском языке...
 
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