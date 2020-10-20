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Как власти оказали услугу Nexta
Источник материала: Партизан
Аналитик Петр Кузнецов прокомментировал решение белорусского так называемого суда о признании "экстремистским" самого крупного на славянском языке телеграм-канала в мире.
Казалось бы, мелочно и глупо, НО
Делается это для того, чтобы СМИ не могли распространять его фото и видео материалы, где логотип присутствует, а так же ссылаться на него. Если будут это делать, их будут закрывать и штрафовать (хорошо, если только штрафовать) "за распространение экстремистских материалов".
Интересный ход, только эффективность сомнительна.
Во-первых, большинство интересующихся политикой и так сейчас подписаны на каналы этого проекта.
Во-вторых, зная, что теперь нигде его материалы не появятся, тем, кто не подписан (есть такие, кто не любит весь поток, справедливо полагая, что самое важное все равно появится в медиа), остается только подписаться.
Так что, похоже, грозный замысел приведет лишь к увеличению влияния Нехты",
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Аналитик Петр Кузнецов прокомментировал решение белорусского так называемого суда о признании "экстремистским" самого крупного на славянском языке...
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