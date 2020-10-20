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Телеграм-канал и логотип NEXTA признаны в Беларуси "экстремистскими" - по иску того самого ГУБОПиК

20.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начальнику ГУБОПиК Карпенкову, видимо, нравится бить людей и витрины, но не нравится видеть себя потом на "исторических" видео и фото.

Телеграм-канал и логотип NEXTA признаны в Беларуси "экстремистскими" - по иску того самого ГУБОПиК
Степан Путило
По иску ГУБОПиК МВД суд Центрального района Минска признал телеграм-канал NEXTA-Live и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA "экстремистскими". То есть теперь фото и видео под логотипом NEXTA распространять в СМИ запрещено.

Министерству информации поручено включить телеграм-канал "NEXTA Live" и логотип канала в специальный список экстремистских материалов. Также ведомство должно «принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте».

Суд решил, что посты NEXTA Live с 9 по 11 августа 2020 года «содержат признаки экстремистской деятельности». Речь об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам.

Телеграмм-канал уже отреагировал на это решение: "Что характерно, экстремистами нас признали по требованию карпенковских ГУБОПиКовцев. Тех самых, которые без знаков отличия бегают по Минску, избивая мирных людей, громят машины и витрины, которые попадаются им на пути", написал канал.

"Мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем сейчас думать над ребрендингом", - отмечает канал.

Ранее основатель телеграм-канала Степан Путило и Роман Протасевич (был главредом этого медиа-проекта) были объявлены в межгосударственный розыск и попали в базу МВД России.

Телеграмм-канал NEXTA-Live является крупнейшим ТГ-каналом на славянском языке, у него почти 2 миллиона подписчиков. В ноябре 2019 власти Беларуси признали "экстремистским" фильм Nexta "Александр Лукашенко: уголовные материалы".
 
Теги: Минск
 
 
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Начальнику ГУБОПиК Карпенкову, видимо, нравится бить людей и витрины, но не нравится видеть себя потом на "исторических" видео и фото.
 
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