Водитель выбрал неоправданно высокую скорость: дело о ДТП с тремя погибшими под Минском ушло в суд

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего водителя, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть трех человек, а также причинении тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Согласно материалам дела, вечером 11 июня водитель Mercedes ехал вместе со своей супругой, 13-летней дочерью и 7-летним сыном по трассе Минск — Калачи — Мядель со скоростью около 90 км/ч. На 29-м километре дороги он не учел изменившуюся дорожную обстановку: из-за сильного дождя ухудшилась видимость. Не приняв мер к снижению скорости, мужчина не справился с управлением и допустил занос машины. После этого автомобиль выехал на встречку и врезался Toyota Corolla .

В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota от полученных телесных повреждений умерли на месте происшествия. У дочери водителя Mercedes диагностировали тяжкие телесные повреждения, у сына — менее тяжкие. Сам обвиняемый и его супруга в аварии не пострадали.





— Причина аварии — водитель выбрал неоправданно высокую скорость движения без учета конкретной дорожной обстановки, включая мокрое от дождя дорожное покрытие, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

После изучения уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.