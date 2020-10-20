Минский суд признал телеграм-канал Nexta-Live экстремистским

Решением суда Центрального района Минска телеграм-канал Nexta-Live и логотип Nexta признаны экстремистскими материалами, сообщает пресс-служба Верховного суда Беларуси.





«20 октября 2020 года решением суда Центрального района г.Минска информационный канал интернет-мессенджера Telegram — Nexta-Live (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) Nexta признаны экстремистскими материалами, содержащими информационную продукцию (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности, а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков», — говорится в сообщении.

«Указанные обстоятельства подтверждены экспертным заключением Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Данное заключение составлено уполномоченным органом, в связи с чем признано достоверным и достаточным доказательством по делу», — отмечает пресс-служба ВС.

Министерству информации Республики Беларусь дано распоряжение включить телеграм-канал Nexta-Live и логотип Nexta в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте. Решение суда подлежит немедленному исполнению, подчеркивается в сообщении.

Гражданское дело было рассмотрено по заявлению главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД о признании информационной продукции экстремистскими материалами.

«Как установлено в ходе судебного заседания, МВД проводятся мероприятия в отношении лиц, которые в телеграм-канале Nexta-Live в период с 9 по 11 августа 2020 года разместили информацию, в которой согласно экспертному заключению Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма содержатся признаки экстремистской деятельности: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков», — сообщает пресс-служба.

Экстремистскими материалами считается информационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и другие информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная продукция), предназначенная для публичного использования, публичного распространения либо распространенная любым способом, содержащая призывы к экстремистской деятельности, пропагандирующая такую деятельность и признанная экстремистскими материалами по решению суда.

Согласно ч. 1, 3 ст. 14 вышеназванного закона распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, ее изготовление, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются.