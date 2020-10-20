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На футбольного фаната из Жлобина завели уголовное дело «за участие в массовых беспорядках»
Источник материала: Навiны
Сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД задержали в Жлобине футбольного фаната, который принимал участие в протестных акциях в Минске в начале августа.
По данным пресс-службы МВД, 24-летний участник жлобинской «околофутбольной группировки праворадикальной направленности Vikings Firm» участвовал в акциях 9 и 10 августа.
В отношении жлобинца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 («Массовые беспорядки») УК.
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Сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД задержали в Жлобине футбольного фаната, который принимал участие в протестных акциях в Минске в...
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