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На футбольного фаната из Жлобина завели уголовное дело «за участие в массовых беспорядках»

20.10.2020 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД задержали в Жлобине футбольного фаната, который принимал участие в протестных акциях в Минске в начале августа.

На футбольного фаната из Жлобина завели уголовное дело «за участие в массовых беспорядках»

По данным пресс-службы МВД, 24-летний участник жлобинской «околофутбольной группировки праворадикальной направленности Vikings Firm» участвовал в акциях 9 и 10 августа.

В отношении жлобинца было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 («Массовые беспорядки») УК.

 
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Сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД задержали в Жлобине футбольного фаната, который принимал участие в протестных акциях в Минске в...
 
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