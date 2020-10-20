|
Лукашенко назначил себе нового помощника
Источник материала: Навiны
20 октября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы.
Леонид Мартынюк назначен помощником президента — инспектором по Могилевской области.
Руководителем аппарата Совета министров стал Константин Бурак.
Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко — постоянным представителем Беларуси в Организации по запрещению химического оружия по совместительству, посол Беларуси в Великобритании и Северной Ирландии Максим Ермолович — постоянным представителем при Международной морской организации.
Лукашенко также дал согласие на назначение Сергея Бартоша председателем Березовского райисполкома; Николая Мороза — председателем Ляховичского райисполкома; Александра Горошко — заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Комментируя назначения, Лукашенко заявил: «Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству».
Фото president.gov.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 октября Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Леонид Мартынюк назначен помощником президента — инспектором по Могилевской области.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)