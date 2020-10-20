Под Жлобином 7-летний ребенок погиб от удара током. Он проник за забор с колючей проволокой

Источник материала: Onliner

Вчера вечером жительница деревни Малевичи Жлобинского района сообщила в милицию о безвестном исчезновении 7-летнего сына. Правоохранители незамедлительно приступили к поискам и обнаружили тело ребенка без признаков жизни на территории трансформаторной подстанции. Ребенок каким-то образом проник на территорию, которая была полностью закрыта и огорожена забором с колючей проволокой, приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи 10 кВ и был смертельно поражен электрическим током. Об этом сообщает РУП «Гомельэнерго».





На месте работают следователи. Установлено, что днем после возвращения из школы ребенок отправился на улицу играть со своим сверстником. Мальчики пришли к подстанции и пролезли под ограждением на ее территорию. Один из школьников поднялся на комплексное распределительное устройство наружной установки и схватился рукой за высоковольтный провод, после чего сразу же упал.

На теле ребенка обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Жлобинский РОСК проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего, а энергетики призывают родителей быть внимательными и рассказывать детям, что проникать на энергообъекты запрещено и смертельно опасно.