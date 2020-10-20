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Под Жлобином 7-летний ребенок погиб от удара током. Он проник за забор с колючей проволокой

20.10.2020 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером жительница деревни Малевичи Жлобинского района сообщила в милицию о безвестном исчезновении 7-летнего сына. Правоохранители незамедлительно приступили к поискам и обнаружили тело ребенка без признаков жизни на территории трансформаторной подстанции. Ребенок каким-то образом проник на территорию, которая была полностью закрыта и огорожена забором с колючей проволокой, приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи 10 кВ и был смертельно поражен электрическим током. Об этом сообщает РУП «Гомельэнерго».

Под Жлобином 7-летний ребенок погиб от удара током. Он проник за забор с колючей проволокой

На месте работают следователи. Установлено, что днем после возвращения из школы ребенок отправился на улицу играть со своим сверстником. Мальчики пришли к подстанции и пролезли под ограждением на ее территорию. Один из школьников поднялся на комплексное распределительное устройство наружной установки и схватился рукой за высоковольтный провод, после чего сразу же упал.

На теле ребенка обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Жлобинский РОСК проводит проверку по факту смерти несовершеннолетнего, а энергетики призывают родителей быть внимательными и рассказывать детям, что проникать на энергообъекты запрещено и смертельно опасно.

 
 
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Вчера вечером жительница деревни Малевичи Жлобинского района сообщила в милицию о безвестном исчезновении 7-летнего сына. Правоохранители незамедлительно...
 
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