Телеграмм-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами

Источник материала: Ежедневник

фото: u-f.ru

Такое решение вынес суд Центрального района Минска 20 октября. Репост публикаций из данного телеграмм-канала грозит ответственностью. Не исключено, что ответственность может наступить и за подписку на него.

Согласно решению суда, информационный канал интернет-мессенджера Telegram - NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA признаны экстремистскими материалами, передает Белта .

В своем решении суд ссылается на то, что телеграмм-канал содержит информпродукцию с признаками экстремистской деятельности (ст.1 Закона "О противодействии экстремизму" - организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков). Речь идет как о материалах, размещенных от имени редакции, так и о материалах подписчиков).

Наличие признаков экстремизма в материалах, размещенных с 9 по 11 августа, подтверждено Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. «Данное заключение составлено уполномоченным органом, в связи с чем признано достоверным и достаточным доказательством по делу», - говорится в сообщении.

Мининформ, согласно решению суда, должен включить телеграмм-канал и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов и принять меры «по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте».

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Гражданское дело рассмотрено по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Правозащитница Human Constanta Наста Лойко пояснила в комментарии для Tut.by , можно ли быть подписанным на Telegram-канал, признанный экстремистским. «Вообще, в законе есть ответственность за хранение и распространение экстремистских материалов, — говорит Наста. — Формально, если человек подписан на канал, то при нашей правовой системе это можно расценить как хранение, но в целом это выглядит достаточно абсурдно».

«По идее ответственность должна наступать, если человек распространяет и расшаривает информацию, признанную экстремистской. То есть, репосты и расшары — точно процессуальная ответственность. Будет ли подписка равно хранению? Я бы сказала, что так не должно быть, но боюсь, что в том числе могут расценить это как хранение. Имеет ли закон обратную силу? Считается, что если на момент признания материала экстремистским он продолжает находиться в публичном доступе, то это тоже распространение. Сейчас важно всем медиа найти по возможности все эти ссылки и убрать их. Боюсь, это сейчас единственный вариант, чтобы не попасть под ответственность», - пояснила Лойко.