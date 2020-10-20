ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко сменил главу предприятия, к которому «присматриваются» коррупционеры

20.10.2020 16:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: shnyagi.net

Гендиректором ОАО «Нафтан» назначен Андрей Сойко. Объявляя о назначении, Александр Лукашенко подчеркнул, что власти Беларуси не рассматривают вопрос о приватизации нефтеперерабатывающих заводов.

"Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке", - отметил Лукашенко.

Проблемы белорусских НПЗ, пояснил Лукашенко, объясняются падением цен и спроса на нефть, влиянием пандемии. "Всегда так было - падения, взлеты, - мы должны в это кризисное время искать те пути, которые выведут нас на нормальный тренд развития", - заявил президент.

Лукашенко отметил, что, несмотря на молодость, новый гендиректор «Нафтана» имеет хороший опыт работы как на предприятиях отрасли, так и в руководстве концерна "Белнефтехим".

Сегодня Александр Лукашенко также произвел ряд других кадровых назначений. В частности, Леонид Мартынюк назначен помощником президента - инспектором по Могилевской области, Константин Бурак - руководителем Аппарата Совета Министров. Лукашенко также дал согласие на назначение Сергея Бартоша председателем Березовского райисполкома; Николая Мороза - председателем Ляховичского райисполкома; Александра Горошко – замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме того, назначены новые ректоры двух столичных вузов и одного – в Бресте.

Представляя эти кандидатуры, Лукашенко подчеркнул, что время сегодня требует не только хороших профессионалов, но и «надежных людей, верных и преданных своему государству".

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректором ОАО «Нафтан» назначен Андрей Сойко. Объявляя о назначении, Александр Лукашенко подчеркнул, что власти Беларуси не рассматривают вопрос о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеграм-канал и логотип NEXTA признаны в Беларуси экстремистскими по иску ГУБОПиК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика