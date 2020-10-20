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Лукашенко сменил главу предприятия, к которому «присматриваются» коррупционеры
20.10.2020 16:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: shnyagi.net
Гендиректором ОАО «Нафтан» назначен Андрей Сойко. Объявляя о назначении, Александр Лукашенко подчеркнул, что власти Беларуси не рассматривают вопрос о приватизации нефтеперерабатывающих заводов.
"Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке", - отметил Лукашенко.
Проблемы белорусских НПЗ, пояснил Лукашенко, объясняются падением цен и спроса на нефть, влиянием пандемии. "Всегда так было - падения, взлеты, - мы должны в это кризисное время искать те пути, которые выведут нас на нормальный тренд развития", - заявил президент.
Лукашенко отметил, что, несмотря на молодость, новый гендиректор «Нафтана» имеет хороший опыт работы как на предприятиях отрасли, так и в руководстве концерна "Белнефтехим".
Сегодня Александр Лукашенко также произвел ряд других кадровых назначений. В частности, Леонид Мартынюк назначен помощником президента - инспектором по Могилевской области, Константин Бурак - руководителем Аппарата Совета Министров. Лукашенко также дал согласие на назначение Сергея Бартоша председателем Березовского райисполкома; Николая Мороза - председателем Ляховичского райисполкома; Александра Горошко – замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме того,
Представляя эти кандидатуры, Лукашенко подчеркнул, что время сегодня требует не только хороших профессионалов, но и «надежных людей, верных и преданных своему государству".
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Гендиректором ОАО «Нафтан» назначен Андрей Сойко. Объявляя о назначении, Александр Лукашенко подчеркнул, что власти Беларуси не рассматривают вопрос о...
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