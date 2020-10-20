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Канал Nexta признали экстремистским. Что теперь будет за репосты его фото и видео?

20.10.2020 16:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня стало известно, что суд признал телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. Рассказываем, что это значит для тех, кто читает этот канал и репостит оттуда фото и видео. 

В МВД говорят, что теперь репосты контента с логотипом Nexta или с Nexta-Live будут наказываться административкой по ч.2 ст. 17.11 КоАП. «За распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность». 

Наказание по этой статье для физического лица – штраф в размере до двадцати базовых величин (540 BYN) «с конфискацией предмета административного правонарушения». 

В ГУБОПиК  МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения их из списка экстремистских материалов. Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, заверили в ГУБОПиК МВД. 

 
 
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Сегодня стало известно, что суд признал телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. Рассказываем, что это значит для тех, кто читает этот канал и...
 
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