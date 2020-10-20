Канал Nexta признали экстремистским. Что теперь будет за репосты его фото и видео?

Источник материала: KYKY

Сегодня стало известно, что суд признал телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. Рассказываем, что это значит для тех, кто читает этот канал и репостит оттуда фото и видео.

В МВД говорят , что теперь репосты контента с логотипом Nexta или с Nexta-Live будут наказываться административкой по ч.2 ст. 17.11 КоАП. «За распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность».

Наказание по этой статье для физического лица – штраф в размере до двадцати базовых величин (540 BYN) «с конфискацией предмета административного правонарушения».

В ГУБОПиК МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения их из списка экстремистских материалов. Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, заверили в ГУБОПиК МВД.