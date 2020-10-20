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Канал Nexta признали экстремистским. Что теперь будет за репосты его фото и видео?
Источник материала: KYKY>
Сегодня стало известно, что суд признал телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. Рассказываем, что это значит для тех, кто читает этот канал и репостит оттуда фото и видео.
В МВД
В ГУБОПиК МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения их из списка экстремистских материалов. Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, заверили в ГУБОПиК МВД.
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Сегодня стало известно, что суд признал телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. Рассказываем, что это значит для тех, кто читает этот канал и...
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