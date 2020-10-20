МВД Беларуси будет расширять список экстремистских медиа

Источник материала: АФН

Опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом «NEXTA» или с NEXTA-Live влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч.2 ст.17.11 КоАП Республики Беларусь).

Так прокомментировала пресс-служба МВД Беларуси решение суда Центрального района г. Минска «по инициативе ГУБОПиК МВД признать NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами».

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения их из списка экстремистских материалов.

«Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, заверили в ГУБОПиК МВД. Также милиционеры продолжают собирать материалы, фиксируя факты экстремизма, по другим интернет-ресурсам и телеграм-каналам для их включения в запрещенный список». – говорится в сообщении МВД Беларуси.