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МВД Беларуси будет расширять список экстремистских медиа

20.10.2020 16:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом «NEXTA» или с NEXTA-Live влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч.2 ст.17.11 КоАП Республики Беларусь).

Так прокомментировала пресс-служба МВД Беларуси решение суда Центрального района г. Минска «по инициативе ГУБОПиК МВД признать NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами».

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения их из списка экстремистских материалов.

«Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, заверили в ГУБОПиК МВД. Также милиционеры продолжают собирать материалы, фиксируя факты экстремизма, по другим интернет-ресурсам и телеграм-каналам для их включения в запрещенный список». – говорится в сообщении МВД Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом «NEXTA» или с NEXTA-Live влечет за собой административную ответственность за...
 
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