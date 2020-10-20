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МВД: ребрендинг NEXTA не поможет

20.10.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения из списка "экстремистских" материалов.

Там заявили, что оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, утверждают в ГУБОПиК МВД.

Также МВД продолжает собирать материалы, фиксируя факты "экстремизма", по другим интернет-ресурсам и телеграм-каналам для их включения в запрещенный список.
 
 
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В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его...
 
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