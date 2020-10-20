МВД: ребрендинг NEXTA не поможет

Там заявили, что оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, утверждают в ГУБОПиК МВД.





Также МВД продолжает собирать материалы, фиксируя факты "экстремизма", по другим интернет-ресурсам и телеграм-каналам для их включения в запрещенный список.



