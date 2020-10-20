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Основатель ИТ-компании Bamboo Group получил 15 суток
Источник материала: Tut.by
Основатель известной ИТ-компании Bamboo Group Владислав Герчиков получил 15 суток ареста.
Напомним, что 17 октября Владислава Герчикова
Сегодня, 20 октября, Владиславу дали 15 суток административного ареста в суде Заводского района г. Минска (по ч.1 ст. 23.34 КоАП и ст. 23.4 КоАП, что значит участие в несанкционированном массовом мероприятии и сопротивление при задержании).
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Владислава задержали 17 октября в его собственной машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции
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