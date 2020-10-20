Основатель ИТ-компании Bamboo Group получил 15 суток

Источник материала: Tut.by

Основатель известной ИТ-компании Bamboo Group Владислав Герчиков получил 15 суток ареста.



Источник: bamboogroup.eu

Напомним, что 17 октября Владислава Герчикова задержали в его собственной машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции. Момент задержания попал на видео.

Сегодня, 20 октября, Владиславу дали 15 суток административного ареста в суде Заводского района г. Минска (по ч.1 ст. 23.34 КоАП и ст. 23.4 КоАП, что значит участие в несанкционированном массовом мероприятии и сопротивление при задержании).

Как пишет dev.by , Bamboo Group — частная группа технологических компаний. В белорусском офисе работает около 100 человек. Компания делает два EdTech-проекта. Один для Беларуси — это платформа Знай·бай, которая включает в себя электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования. Другой, под названием BeED — для стран Азии.