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Основатель ИТ-компании Bamboo Group получил 15 суток

20.10.2020 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель известной ИТ-компании Bamboo Group Владислав Герчиков получил 15 суток ареста.


Источник: bamboogroup.eu

Напомним, что 17 октября Владислава Герчикова задержали в его собственной машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции. Момент задержания попал на видео.

Сегодня, 20 октября, Владиславу дали 15 суток административного ареста в суде Заводского района г. Минска (по ч.1 ст. 23.34 КоАП и ст. 23.4 КоАП, что значит участие в несанкционированном массовом мероприятии и сопротивление при задержании).

Как пишет dev.by, Bamboo Group — частная группа технологических компаний. В белорусском офисе работает около 100 человек. Компания делает два EdTech-проекта. Один для Беларуси — это платформа Знай·бай, которая включает в себя электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования. Другой, под названием BeED — для стран Азии.

 
Теги: Минск
 
 
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Владислава задержали 17 октября в его собственной машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции
 
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