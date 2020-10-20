Нормально ли вы спите? Вот тест, который поможет проверить ваши знания о здоровом сне

Источник материала: Tut.by

Сон очень важен для здоровья. Его отсутствие или нерегулярность может отразиться буквально на любой системе органов. HEALTH.TUT.BY предлагает ответить на десять вопросов и проверить, правильно ли (с точки зрения медиков и ученых) вы готовитесь ко сну и засыпаете.