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Нормально ли вы спите? Вот тест, который поможет проверить ваши знания о здоровом сне
Источник материала: Tut.by
Сон очень важен для здоровья. Его отсутствие или нерегулярность может отразиться буквально на любой системе органов. HEALTH.TUT.BY предлагает ответить на десять вопросов и проверить, правильно ли (с точки зрения медиков и ученых) вы готовитесь ко сну и засыпаете.
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Сон очень важен для здоровья. Его отсутствие или нерегулярность может отразиться буквально на любой системе органов. HEALTH.TUT.BY предлагает ответить на десять...
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