ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нормально ли вы спите? Вот тест, который поможет проверить ваши знания о здоровом сне

20.10.2020 16:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сон очень важен для здоровья. Его отсутствие или нерегулярность может отразиться буквально на любой системе органов. HEALTH.TUT.BY предлагает ответить на десять вопросов и проверить, правильно ли (с точки зрения медиков и ученых) вы готовитесь ко сну и засыпаете.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сон очень важен для здоровья. Его отсутствие или нерегулярность может отразиться буквально на любой системе органов. HEALTH.TUT.BY предлагает ответить на десять...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД Беларуси будет расширять список экстремистских медиа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика