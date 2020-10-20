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В прокат выходит триллер по мотивам жуткой истории со спайсами в Гомеле

20.10.2020 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский фильм Spice Boyz, который основан на Гомеле двое друзей под спайсами вырезали глаза у своего приятеля">происшествии шестилетней давности со спайсами в Гомеле, выйдет в прокат на этой неделе — 22 октября. Главную роль в нем играет Александр Головин. Билеты уже в продаже.


Фото: vk.com/spice_boyz_movie

Белорусский фильм Spice Boyz режиссера Владимира Зинкевича выходит в прокат. Картина основана на реальных событиях, произошедших в 2014 году в городе Гомеле: тогда двое друзей под спайсами вырезали глаза у своего приятеля.

В картине снялись Александр Головин («Елки», «Молодежка»), Маргарита Аброськина («Толя-робот», «Полицейский с Рублевки»), Анна Андрусенко («Мажор»), Алексей Маслодудов («Школа»), Владимир Сычев («Физрук»), Михаил Горевой («Шпионский мост»), Владимир Аверьянов («Качели»), Александр Тарасов.

По сюжету, Василиса приезжает в маленький городок, в котором родилась, к школьной подруге Инне на свадьбу. Жених Инны по прозвищу Чистый с двумя друзьями, Ламбадой и Колбасой, организует за день до свадьбы незапланированный мальчишник в загородном доме. Вечеринка набирает обороты — в разгар веселья парни употребляют спайс. Их накрывает волной галлюцинаций, и мир вокруг начинает меняться — стремительно, всерьез и бесповоротно.

Когда: с 22 октября
Где: , все кинотеатры Silver Screen и «АртКинотеатр», , Пионер
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

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Теги: Гомель
 
 
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Белорусский фильм Spice Boyz, который основан на происшествии шестилетней давности со спайсами в Гомеле, выйдет в прокат на этой неделе - 22 октября. Главную роль в нем...
 
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