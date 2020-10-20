В МВД пояснили, что может грозить за репост из канала NEXTA-Live

Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале пресс-секретаря МВД пояснили , что может грозить за репост из канала NEXTA-Live, признанного экстремистским.



Степан Путило — слева. Скриншот из видео Юрия Дудя / YouTube

Напомним, что сегодня, 20 октября, суд Центрального района г. Минска по инициативе ГУБОПиК МВД признал NEXTA-Live и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA экстремистскими материалами.

Решение принято 20 октября на основании заключения Республиканской экспертной комиссии.

В посте пресс-секретаря МВД отмечается — в частности, специалисты определили, что с 9 по 11 августа в NEXTA-Live была размещена информация с признаками экстремистской деятельности (организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков).

— В связи с этим Министерству информации Республики Беларусь предписано включить указанный телеграм-канал и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте, — говорится в тексте. — Отныне опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом NEXTA или с NEXTA-Live влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч. 2 ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь).

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для исключения их из списка экстремистских материалов. Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, заверили в ГУБОПиК МВД.

Также милиционеры продолжают собирать материалы, фиксируя факты экстремизма, по другим интернет-ресурсам и телеграм-каналам для их включения в запрещенный список.