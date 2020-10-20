Подорожает ли проезд в общественном транспорте Минска?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сейчас стоимость проезда на наземном столичном транспорте составляет 65 копеек за одну поездку, в метро – 70 копеек.



В Минске в этом году было открыто 9 новых маршрутов городского транспорта: восемь автобусных и один троллейбусный, пишет Sputnik. Маршрутные такси ходят по 43 маршрутам.

Третью линию метро в столице запустят в конце октября – начале ноября этого года.

Что в итоге?

Виктор Тозик отметил, что в настоящее время за счет пассажиров возмещается лишь 44-46% затрат на организацию поездок на общественном транспорте. Но пока что повышать стоимость проезда не планируется.

Напомним, что ранее плату за проезд в общественном транспорте в Минске поднимали в конце декабря 2019 года. Стоимость одной поездки тогда повысили на 5 копеек.