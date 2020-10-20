У генсекретаря Белорусского национального молодежного совета «Рада» Анны Дапшевичуте проходит обыск

У генерального секретаря Белорусского национального молодежного совета «Рада» Анны Дапшевичуте проходит обыск. Об этом БелаПАН сообщил ее муж Алексей Минченок.



Анна Дапшевичюте. Фото из Facebook

«Она на хуторе в Поставском районе в деревне Велички, — рассказал он. — Она там уже три с половиной месяца. Сегодня к ней пришли с обыском. Была машина из Поставского РОВД и машина со штатскими на транзитных номерах. Сейчас вынесли изъятые вещи из дома, сами они пока в доме. По словам соседей, было видно, что изъяли компьютер».

Связи с женой у Минченка сейчас нет. Он не исключает, что обыск может быть связан с работой Дапшевичуте. «В Минск она за эти три с половиной месяца не приезжала, в протестах она точно не участвовала, но была наблюдателем на выборах на избирательном участке в городском поселке Лынтупы», — сказал Минченок.