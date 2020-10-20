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У матери фоторепортера Ирины Ареховской прошел обыск по делу о массовых беспорядках

20.10.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У матери журналистки газеты «Новы час» Ирины Ареховской 19 октября прошел обыск по делу о массовых беспорядках.

У матери фоторепортера Ирины Ареховской прошел обыск по делу о массовых беспорядках
Источник: novychas.by

«Вчера в квартире моей мамы прошел обыск. Это место моей прописки», — написала журналистка на своей странице в «Фейсбуке».

Ареховская пояснила, что проходит свидетелем по статье 293 УК (массовые беспорядки). «Следователь сказала маме, что это связано с моим заявлением в СК — 11 августа меня подстрелили резиновой [пулей] во время съемки (на мне был синий жилет). Бумагу маме не оставили», — отметила она.

По словам журналистки, по факту ранения 17 августа она подала заявление в Следственный комитет. До 19 октября, добавила она, СК проводил проверку, а потом провел обыск.

Тем временем правозащитникам центра «Весна» стало известно о том, что 20 октября утром в Гродно был задержан известный активист и музыкант Игорь Банцер (Mister X). Предположительно, он также проходит по делу об организации или активном участии в массовых беспорядках, говорится в сообщении.

 
Теги: Гродно
 
 
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У матери журналистки газеты «Новы час» Ирины Ареховской 19 октября прошел обыск по делу о массовых беспорядках.
 
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