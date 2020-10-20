ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Застройщик снес новенький дом, потому что он был расположен слишком близко к соседям

20.10.2020 16:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Строительная компания Ashton Woods из американского штата Флорида выяснила, как важно соблюдать нормы и правила проведения работ. Один из ее новых домов в городке Брэдентон оказался чересчур близко к своему соседу. Ничего не поделаешь: здание сломал экскаватор, и теперь его предстоит строить заново.

Согласно местным правилам расстояние между двумя домами должно было составлять не менее 12 футов (около 3,7 метра). Однако по какой-то причине один из особняков специалисты Ashton Woods соорудили всего в 2,3 метра от соседа. Муниципальные власти обратили на это внимание, лишь когда здание было практически готово, в ноябре 2019 года. Переговоры с контролирующими органами и жителями района шли почти год, но в итоге закончились для застройщика безуспешно. Компания была вынуждена снести дом с помощью экскаватора.

Застройщик снес новенький дом, потому что он был расположен слишком близко к соседям
Застройщик снес новенький дом, потому что он был расположен слишком близко к соседям

Соседи восприняли происходящее с воодушевлением. Они были обеспокоены вопросами противопожарной безопасности, а также возможным падением стоимости их домов после появления столь близко расположенной новостройки. Ashton Woods заявила, что возведет здание заново уже с учетом необходимых требований. Не слишком понятно, что мешало выдержать требуемые нормы изначально, ведь, судя по снимкам, на имеющемся участке для этого было предостаточно места.

Застройщик снес новенький дом, потому что он был расположен слишком близко к соседям
Застройщик снес новенький дом, потому что он был расположен слишком близко к соседям
Застройщик снес новенький дом, потому что он был расположен слишком близко к соседям

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительная компания Ashton Woods из американского штата Флорида выяснила, как важно соблюдать нормы и правила проведения работ. Один из ее новых домов в городке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подорожает ли проезд в общественном транспорте Минска?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика