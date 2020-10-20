|
Застройщик снес новенький дом, потому что он был расположен слишком близко к соседям
Источник материала: Onliner
Строительная компания Ashton Woods из американского штата Флорида
Согласно местным правилам расстояние между двумя домами должно было составлять не менее 12 футов (около 3,7 метра). Однако по какой-то причине один из особняков специалисты Ashton Woods соорудили всего в 2,3 метра от соседа. Муниципальные власти обратили на это внимание, лишь когда здание было практически готово, в ноябре 2019 года. Переговоры с контролирующими органами и жителями района шли почти год, но в итоге закончились для застройщика безуспешно. Компания была вынуждена снести дом с помощью экскаватора.
Соседи восприняли происходящее с воодушевлением. Они были обеспокоены вопросами противопожарной безопасности, а также возможным падением стоимости их домов после появления столь близко расположенной новостройки. Ashton Woods заявила, что возведет здание заново уже с учетом необходимых требований. Не слишком понятно, что мешало выдержать требуемые нормы изначально, ведь, судя по снимкам, на имеющемся участке для этого было предостаточно места.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительная компания Ashton Woods из американского штата Флорида выяснила, как важно соблюдать нормы и правила проведения работ. Один из ее новых домов в городке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)