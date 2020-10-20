Застройщик снес новенький дом, потому что он был расположен слишком близко к соседям

Источник материала: Onliner

Строительная компания Ashton Woods из американского штата Флорида выяснила , как важно соблюдать нормы и правила проведения работ. Один из ее новых домов в городке Брэдентон оказался чересчур близко к своему соседу. Ничего не поделаешь: здание сломал экскаватор, и теперь его предстоит строить заново.

Согласно местным правилам расстояние между двумя домами должно было составлять не менее 12 футов (около 3,7 метра). Однако по какой-то причине один из особняков специалисты Ashton Woods соорудили всего в 2,3 метра от соседа. Муниципальные власти обратили на это внимание, лишь когда здание было практически готово, в ноябре 2019 года. Переговоры с контролирующими органами и жителями района шли почти год, но в итоге закончились для застройщика безуспешно. Компания была вынуждена снести дом с помощью экскаватора.









Соседи восприняли происходящее с воодушевлением. Они были обеспокоены вопросами противопожарной безопасности, а также возможным падением стоимости их домов после появления столь близко расположенной новостройки. Ashton Woods заявила, что возведет здание заново уже с учетом необходимых требований. Не слишком понятно, что мешало выдержать требуемые нормы изначально, ведь, судя по снимкам, на имеющемся участке для этого было предостаточно места.











