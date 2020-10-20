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В Бобруйске открыт мультибрендовый автоцентр Renault, Lada и Mitsubishi

20.10.2020 16:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Бобруйске сегодня открылся автоцентр, вместивший под своей крышей представительства сразу трех марок: Renault, Lada и Mitsubishi. Это второй подобный автоцентр в Беларуси (первый находится в Минске на проспекте Дзержинского). 

В Бобруйске открыт мультибрендовый автоцентр Renault, Lada и Mitsubishi

В трех шоу-румах будет расположено 22 машины. У автоцентра большая сервисная зона с 13 постами, есть свой склад запчастей и аксессуаров. Жителям города предложат широкий выбор машин для тест-драйва от каждой из представленных марок. Общая площадь автоцентра составляет более 2 тысяч квадратных метров.

В Бобруйске открыт мультибрендовый автоцентр Renault, Lada и Mitsubishi

В распоряжении посетителей автоцентра — места отдыха, интерактивные зоны, оборудованные современными гаджетами.

В Бобруйске открыт мультибрендовый автоцентр Renault, Lada и Mitsubishi
LADA Kalina I LX, 2006 г.в., 333 000 км
бежевый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
3856 р.
1500$ / 1280€
LADA Vesta I SNG, 2017 г.в., 90 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
22 109 р.
8600$ / 7336€
LADA Vesta I Comfort, 2018 г.в., 14 500 км
коричневый, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
23 908 р.
9300$ / 7933€
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Теги: Минск
 
 
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В Бобруйске сегодня открылся автоцентр, вместивший под своей крышей представительства сразу трех марок: Renault, Lada и Mitsubishi. Это второй подобный автоцентр в Беларуси...
 
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