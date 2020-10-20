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В Бобруйске открыт мультибрендовый автоцентр Renault, Lada и Mitsubishi
Источник материала: Onliner
В Бобруйске сегодня открылся автоцентр, вместивший под своей крышей представительства сразу трех марок: Renault, Lada и Mitsubishi. Это второй подобный автоцентр в Беларуси (первый находится в Минске на проспекте Дзержинского).
В трех шоу-румах будет расположено 22 машины. У автоцентра большая сервисная зона с 13 постами, есть свой склад запчастей и аксессуаров. Жителям города предложат широкий выбор машин для тест-драйва от каждой из представленных марок. Общая площадь автоцентра составляет более 2 тысяч квадратных метров.
В распоряжении посетителей автоцентра — места отдыха, интерактивные зоны, оборудованные современными гаджетами.
бежевый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
коричневый, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
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В Бобруйске сегодня открылся автоцентр, вместивший под своей крышей представительства сразу трех марок: Renault, Lada и Mitsubishi. Это второй подобный автоцентр в Беларуси...
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