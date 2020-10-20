В Бобруйске открыт мультибрендовый автоцентр Renault, Lada и Mitsubishi

Источник материала: Onliner

В Бобруйске сегодня открылся автоцентр, вместивший под своей крышей представительства сразу трех марок: Renault, Lada и Mitsubishi. Это второй подобный автоцентр в Беларуси (первый находится в Минске на проспекте Дзержинского).





В трех шоу-румах будет расположено 22 машины. У автоцентра большая сервисная зона с 13 постами, есть свой склад запчастей и аксессуаров. Жителям города предложат широкий выбор машин для тест-драйва от каждой из представленных марок. Общая площадь автоцентра составляет более 2 тысяч квадратных метров.





В распоряжении посетителей автоцентра — места отдыха, интерактивные зоны, оборудованные современными гаджетами.



