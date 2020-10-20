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Xiaomi обновит ТВ-приставку Mi Box. Цена составит $43

20.10.2020 16:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi приготовила преемника ТВ-приставки Mi Box 4, которая вышла в начале 2018 года. Модель Mi Box 4S будет поддерживать голосовое управление, сможет воспроизводить контент в 4K с HDR, а цена составит примерно $43.

Новинка получит 2 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенного хранилища. Приставка сможет работать в двух диапазонах Wi-Fi: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Чип Amlogix S905X уйдет на покой, а каким будет новый процессор — не сообщается.

Модель будет представлена в белом цвете, о других вариантах пока информации нет.

Xiaomi Mi Box 4S официально представят завтра, 21 октября. Тогда же начнутся предзаказы, а в свободной продаже приставка появится 1 ноября.

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Xiaomi приготовила преемника ТВ-приставки Mi Box 4, которая вышла в начале 2018 года. Модель Mi Box 4S будет поддерживать голосовое управление, сможет воспроизводить контент в...
 
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