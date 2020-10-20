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«Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня». Лукашенко опять сказал, что не держится за власть посиневшими руками

20.10.2020 16:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко подтвердил, что не пытается сохранить власть ради себя. Об этом он заявил сегодня, согласовывая назначение новых ректоров государственных вузов, передает БЕЛТА.

— Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур. — Прим. БЕЛТА), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски, — заявил Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко подтвердил, что не пытается сохранить власть ради себя. Об этом он заявил сегодня, согласовывая назначение новых ректоров государственных...
 
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