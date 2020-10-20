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«Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня». Лукашенко опять сказал, что не держится за власть посиневшими руками
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко подтвердил, что не пытается сохранить власть ради себя. Об этом он заявил сегодня, согласовывая назначение новых ректоров государственных вузов, передает БЕЛТА.
— Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на
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«Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня». Лукашенко опять сказал, что не держится за власть посиневшими руками
Александр Лукашенко подтвердил, что не пытается сохранить власть ради себя. Об этом он заявил сегодня, согласовывая назначение новых ректоров государственных...
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