Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио В РУВД рассказали, чем займутся добровольные дружины и кого примут в их состав

В своей деятельности добровольные дружины руководствуются белорусской Конституцией, законодательными актами и распоряжениями президента, рассказала радио Sputnik официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Светлана Мостыка. Основной документ ― это постановление Совета Министров №1354 от 17 октября 2003 об утверждении примерного положения о добровольной дружине, пояснила собеседница.

"В частности, в соответствии с этим документом в добровольную дружину принимаются граждане Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым и моральным качествам, состоянию здоровья выполнять задачи по оказанию содействия в охране общественного порядка, жизни и здоровья граждан и их собственности, участии в деятельности по профилактике и пресечению правонарушений", ― рассказала Мостыка.

Также добровольные дружины могут быть задействованы в обеспечении безопасности дорожного движения, охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, в обеспечении пожарной безопасности и охране окружающей среды, обучении граждан основам безопасного поведения в общественных местах, а также в мероприятиях по охране и защите госграницы, рассказала представитель РУВД.

Добровольная дружина принимает участие в охране правопорядка и осуществляет свою деятельность под руководством уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления, добавила собеседница.

"В добровольную дружину принимаются сознательные граждане, а также в ее ряды вступает и молодежь, такая помощь очень важна для сотрудников милиции и нам оказано большое содействие", ― отметила Мостыка.

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