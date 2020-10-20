Лукашенко об участниках протестов: Мы в спокойном режиме найдем каждого

Источник материала: Ежедневник

фото: belarusfeed.com

Александр Лукашенко заявил, что власти «поменяли тактику». Благодаря современным средствам, которые «позволяют это делать», к ответственности будет привлечен каждый участник протестных мероприятий.

Сегодня во время кадровых назначений Александр Лукашенко снова поднял тему протестных акций, которые особенно активны в столице. «Минск оказался и глубинка - это две разные вещи", - отметил он. "В глубинку приезжаешь - идет работа, люди работают, занимаются добыванием хлеба насущного, кормят и здесь - минчан. Но кое-кто у нас, пусть их меньшинство, не понимает, что такое государство и как мы решительно будем поддерживать это государство", - подчеркнул Лукашенко.Он также отметил, что «ни один военный не встал на противоположную сторону под коллаборационистскими флагами».

По мнению Лукашенко, люди в Беларуси стали прозревать: «Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной, - отметил Александр Лукашенко. - Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу - опасаются, и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям".

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику, - проинформировал Лукашенко - Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект".