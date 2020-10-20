ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко об участниках протестов: Мы в спокойном режиме найдем каждого

20.10.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: belarusfeed.com

Александр Лукашенко заявил, что власти «поменяли тактику». Благодаря современным средствам, которые «позволяют это делать», к ответственности будет привлечен каждый участник протестных мероприятий.

Сегодня во время кадровых назначений Александр Лукашенко снова поднял тему протестных акций, которые особенно активны в столице. «Минск оказался и глубинка - это две разные вещи", - отметил он. "В глубинку приезжаешь - идет работа, люди работают, занимаются добыванием хлеба насущного, кормят и здесь - минчан. Но кое-кто у нас, пусть их меньшинство, не понимает, что такое государство и как мы решительно будем поддерживать это государство", - подчеркнул Лукашенко.Он также отметил, что «ни один военный не встал на противоположную сторону под коллаборационистскими флагами».

По мнению Лукашенко, люди в Беларуси стали прозревать: «Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной, - отметил Александр Лукашенко. - Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу - опасаются, и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям".

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику, - проинформировал Лукашенко - Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко заявил, что власти «поменяли тактику». Благодаря современным средствам, которые «позволяют это делать», к ответственности будет привлечен...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посиневшие руки: Нам легче не будет… Хуже будет, если как Украина, страшнее как Карабах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2020
Mir24.TV Belarus
20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика