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Продажа гражданства ЕС Кипром и Мальтой станет предметом расследования ЕК

20.10.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: gottstat.com

Еврокомиссия считает, что предоставление гражданства Евросоюза "за заранее определенные платежи или инвестиции без реальной связи с заинтересованными государствами-членами подрывает сущность гражданства ЕС".

Еврокомиссия (ЕК) начала расследование против Кипра и Мальты за продажу европейского гражданства или реализации так называемой программы золотых паспортов (предоставление гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику), что может привести к введению санкций в отношении этих стран. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном 20 октября в Брюсселе, передает ТАСС.

ЕК считает, что предоставление этими государствами своего гражданства (и тем самым - гражданства ЕС) в обмен на инвестиции "является несовместимым с принципом искреннего сотрудничества, закрепленным в статье 4 (3) Договора о Европейском союзе". "Это также подрывает целостность статуса гражданства ЕС, предусмотренного в статье 20 Договора о функционировании Европейского союза. Еврокомиссия считает, что предоставление гражданства ЕС за заранее определенные платежи или инвестиции без какой-либо реальной связи с заинтересованными государствами-членами подрывает сущность гражданства ЕС", - отмечает ЕК.

ЕК пояснила, что у властей Кипра и Мальты есть два месяца на ответ Брюсселю. "Если ответы не будут удовлетворительными, Еврокомиссия может вынести мотивированное заключение по этому вопросу", - заключила ЕК.

 
 
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Еврокомиссия считает, что предоставление гражданства Евросоюза "за заранее определенные платежи или инвестиции без реальной связи с заинтересованными...
 
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