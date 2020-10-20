Даже если народной забастовки не будет, ультиматум Тихановской – «новые грабли» для Лукашенко

Источник материала: KYKY

13 октября лидер беларуской нации Светлана Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Заявила, что если Лукашенко до 25 октября не уйдет в отставку, уже 26 октября начнётся глобальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. Политический аналитик Артем Шрайбман объясняет плюсы и минусы этой идеи.

«Ультиматум Тихановской – неоднозначная затея. Ясно, что Лукашенко не будет его выполнять, а значит команде Светланы и работающим в координации с ними телеграм-каналам придется выполнять свою часть ультиматума – инициировать какой-то новый всплеск протестов и забастовок.

С одной стороны, с середины августа и до сих пор лидеры оппозиции не влияли на протест. Связь всегда была обратная: сила протеста питает оппозицию и определяет ее вес, но не наоборот. Подстегнуть протесты могла (и может) своими действиями власть, но не призывы из Вильнюса или Варшавы.

Я не вижу причин, чтобы ситуация сложилась иначе сейчас. Уличный протест меняет форму, децентрализуется, массовость воскресных акций медленно, но снижается. Появляются новые форматы – пенсионеры, студенты, дворы – и инфраструктура фондов солидарности. Но нет восходящей волны, которую можно было бы оседлать и подстегнуть внешним «давай-давай».

Поэтому есть немалая вероятность, что 26 октября мало что изменится, и слова Тихановской отныне будут воспринимать через призму «ага, да-да, ты уже выставляла ультиматум».

Не то, чтобы это в два дня сдует протест, но снизит вес команды Тихановской почти наверняка.

С другой стороны, логика хода понятна – лидерам оппозиции нужно ломать динамику тупика, в который зашла ситуация. Команда Тихановской и телеграм-сообщество понимают, что, если пустить процесс на самотек, время и зима начнет работать не в их пользу. По крайней мере, на короткой дистанции (на длинной – власть в куда большем тупике).

Сил физически победить власть на улице у оппозиции нет. Надежда протеста в другом. Как я и писал в начале мая, при такой асимметрии сил, самый верный ход недовольных – создавать для власти постоянный политический стресс, который увеличивает вероятность ее ошибок. На них власть, как показал 2020 год, более чем способна.

Ультиматум – именно про это, про создание новых поводов для стресса и ошибок. Это рискованный, может даже авантюрный ход, но его логика полностью укладывается в то, что происходило последние полгода.

Бабарико и Тихановский тоже шли на выборы без шансов, что Ермошина объявит их победителями. Зато не пустив их на выборы и дав 80% Лукашенко, она запустила 9-11 августа. Люди, выходившие на акции в эти дни, тоже не ставили палатки и не штурмовали дворцы. Они дали власти споткнуться на насилии и пытках, которые запустили марши на сотни тысяч.

Ультиматум, как и любое другое обострение, сам по себе не заставит Лукашенко уйти. Но он действует на нервы, а значит повышает вероятность нового хождения по граблям».