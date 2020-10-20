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Основателя Bamboo Group отправили на 15 суток - его задержали в собственной машине!

20.10.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель известной ИТ-компании Bamboo Group Владислав Герчиков получил 15 суток ареста.

Основателя Bamboo Group отправили на 15 суток - его задержали в собственной машине!
Об этом сообщает kyky.org

Он получил стандартный набор обвинений - в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (часть первая статьи 23.34 КоАП) и неповиновении требованию должностного лица при исполнении (статья 23.4 КоАП).

Герчикова задержали в собственной машине во дворе на улице Козлова в Минске во время студенческой акции в минувшую субботу. После этого Владислава привезли в ЦИП на Окрестина.


Владислав Герчиков является основателем группы технологических компаний Bamboo Group, в белорусском офисе которой работает около 100 человек. 

Компания делает два EdTech-проекта, один из них для Беларуси - это платформа Знай·бай, которая включает в себя электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования. Другой, под названием BeED - для стран Азии.

В ТОП-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2018 от "Ежедневника" занимал 179 место.
 
Теги: Минск
 
 
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Основатель известной ИТ-компании Bamboo Group Владислав Герчиков получил 15 суток ареста.
 
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