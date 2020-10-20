Основателя Bamboo Group отправили на 15 суток - его задержали в собственной машине!

kyky.org Об этом сообщает





Он получил стандартный набор обвинений - в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (часть первая статьи 23.34 КоАП) и неповиновении требованию должностного лица при исполнении (статья 23.4 КоАП).





Герчикова задержали в собственной машине во дворе на улице Козлова в Минске во время студенческой акции в минувшую субботу. После этого Владислава привезли в ЦИП на Окрестина.









Владислав Герчиков является основателем группы технологических компаний Bamboo Group, в белорусском офисе которой работает около 100 человек.





Компания делает два EdTech-проекта, один из них для Беларуси - это платформа Знай·бай, которая включает в себя электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования. Другой, под названием BeED - для стран Азии.





В ТОП-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2018 от "Ежедневника" занимал 179 место.







