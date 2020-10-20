"Как диссидент, как христианка, не могла позволить себе в это трудное время быть в огороде"

Протокол на Елену Гнаук составили за участие в акции протеста 30 августа. По версии силовиков, она «публично выражала личные и общественно-политические интересы, протестовала против действующей власти, осуществляла пикетирование».





15 суток ареста женщина отбывала в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД за участие в воскресном марше 4 октября. 19 октября у нее истекал срок заключения. Друзья и близкие Елены Петровны надеялись, что в этот день она вернется домой. Однако вместо освобождения пенсионерку повезли в суд Ленинского района.





Поддержать брестчанку к Дому правосудия также пришла колонна участников брестского марша пенсионеров.





В ожидании суда Елена Гнаук рассказала собравшимся об условиях содержания в брестском ИВС. Неделю назад она описала все «прелести» тюремной жизни в письме, которое смогла передать на волю. После этого послания, признается брестчанка, ее переселили в «одиночку», где она в знак протеста объявила голодовку, которую держала пять дней.





— Это подвальное помещение, окно где-то 90 на 30 см, зарешеченное. Единственная отрада — «зоотеррариум»: мышки, которые бегают за оргстеклом окна. В оргстекле пробиты дырочки, чтобы сквозь них поступал воздух, — рассказывала Елена Петровна в ожидании судебного решения.





Виновной себя брестчанка не признала. В суде она сообщила, что 30 августа, когда в городе проходил несанкционированный марш, гуляла, а затем пошла на железнодорожный вокзал, чтобы сесть на электричку.





По дороге наткнулась на огороженную площадь Ленина, за турникетами стояли силовики в защитной амуниции. Напротив них, по другую сторону ограждения, — протестующие. Женщина стала между ними на колени и прочитала молитву, чтобы не допустить насилия. После этого пошла на вокзал.





Судя по всему, именно этот эпизод попал на камеру сотрудников милиции и стал основанием для административного протокола.





— Я, как старый диссидент, как неравнодушный человек, как христианка, не могла себе позволить в это трудное для народа время быть у себя в огороде. Я сделала все возможное, чтобы не допустить нового кровопролития. Поэтому моя позиция однозначна: я с народом, я за народ. Я поддерживаю народ в его мирных акциях. Если вы считаете, что я виновна — что ж, судите по закону, — сказала Елена Гнаук, отвечая на вопрос судьи.





Суд выслушал женщину и ее адвоката, который настаивал на том, что вина его подзащитной не доказана. Решением суда была отправка дела на доработку.





Поскольку к тому моменту срок заключения по предыдущему протоколу у брестчанки истек, она собиралась поехать домой. Однако в зале суда сотрудники милиции попросили ее проследовать к служебному автомобилю, чтобы съездить в ИВС за личными вещами.





Женщина вышла за силовиками на парковку, где ее задержали «по подозрению в совершении правонарушения».





Из суда Елену Петровну вновь увезли в Ленинский РОВД...