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Погода в СНГ: бабье лето в Казахстане, штормовое предупреждение в Беларуси

20.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дождь, мокрый снег и порывистый ветер ожидаются сегодня в Москве. Температура воздуха всего плюс 5. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Алматы продолжается бабье лето: в мегаполисе температура воздуха днем поднимется до 21 градуса, передает Кирилл Харламов. Лишь к концу рабочей недели синоптики прогнозируют осадки и понижение температуры до 7 градусов. Теплая погода сохраняется и на юге Казахстана. В Туркестане +27. Здесь продолжается туристический сезон. Паломники и туристы приезжают, чтобы побывать в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи, духовного наставника всех мусульман Востока. В прошлом году увидеть объект всемирного наследия ЮНЕСКО приехали более полутора миллиона человек. В этом году из-за пандемии в три раза меньше.

«Строится аэропорт, это значит уже, что туристы могут вылететь сразу в Туркестан. Например, туристы из Турции давно говорили: был бы рейс Стамбул-Туркестан, мы бы каждый день прилетали», – сказал директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов.

В Беларуси из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение, сообщает Инна Согалович. В Могилевской и Витебской областях порывы будут достигать 18 метров в секунду. В Минске сегодня 5 градусов тепла, без осадков. Это на 1-4 градуса ниже климатической нормы. Однако к концу недели в Беларуси потеплеет. И это позволит продлить сезон сельскохозяйственных ярмарок. Они проходят в Минске уже больше месяца. За это время фермеры продали почти 3,5 тысячи тонн овощей и фруктов. И, говорят, запасы еще есть.

В Душанбе сегодня ясно и солнечно, температура воздуха днем поднимется до плюс 25 градусов, передает Абубакр Файзуллоев. Октябрь в Таджикистане выдался сухим и теплым. Бабье лето радует жители столицы, которые стараются больше времени проводить на свежем воздухе, в парках и скверах. Особенно активны сейчас люди пожилого возраста: они поддерживают свой организм в тонусе, занимаясь скандинавской ходьбой.

Середина октября радует бишкекчан летним теплом. Сегодня в столице Кыргызстана солнечно, плюс 25 градусов, сообщает Алия Мустаева. Синоптики подчеркивают: эта осень богата на ясные дни, что благоприятно для разных сфер деятельности. Например, пчеловоды смогли собрать большой урожай меда. Почти 250 тонн сладкого продукта они уже отправили в другие страны. Это больше, чем в прошлом году. Прибыль, которую получили медовые фермеры за экспорт, составляет более 900 тысяч долларов.



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Теги: Минск
 
 
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В Душанбе и Бишкеке по-летнему тепло – плюс 25 градусов.
 
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