На Немиге женщина упала под колеса автобуса

Источник материала: Tut.by

Женщина попала под колеса автобуса на столичной улице Немиге. Об этом сообщили в ГАИ.





Происшествие случилось днем 20 октября у остановочного пункта «Немига». По информации инспекторов, 63-летняя женщина потеряла равновесие и упала на проезжую часть, где попала под задние колеса отъезжавшего автобуса.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.