|
На Немиге женщина упала под колеса автобуса
Источник материала: Tut.by
Женщина попала под колеса автобуса на столичной улице Немиге. Об этом
Происшествие случилось днем 20 октября у остановочного пункта «Немига». По информации инспекторов, 63-летняя женщина потеряла равновесие и упала на проезжую часть, где попала под задние колеса отъезжавшего автобуса.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)