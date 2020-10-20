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Возле парка Медвежино построят жилой дом, против которого выступали местные жители
Источник материала: Tut.by
Администрация Фрунзенского района
Жилой дом у парка Медвежино будет строить Завод эффективных промышленных конструкций, получивший этот участок по указу президента. Все бы ничего, но рядом с планируемой стройкой расположены жилые дома, основная масса жильцов которых имеет проблемы со зрением. Именно для них, рядом с предприятием «Светоприбор», и был создан небольшой квартал, где все продумано для людей с нарушением или отсутствием зрения.
В 2018 году местные жители, узнав о намерении застройщика возвести двухсекционную 16-этажку, написали
И вот теперь проект выставлен на общественное обсуждение, которое пройдет в период с 19 октября по 2 ноября 2020 года. В анонсе презентации сказано, что это будет многоквартирный жилой дом, двухсекционный, переменной этажности, на 4, 6 и 8 этажей. То есть выходит, что от изначального плана на двухсекционную 16-этажку заказчик, КУП «Завод эффективных промышленных конструкций», отказался.
Согласно проекту, в доме будет 81 квартира, из них: однокомнатных — 41, двухкомнатных — 14, трехкомнатных — 26.
Презентация материалов проекта состоится 22 октября в 18.00 по адресу: ул. Одинцова, 10 (актовый зал Центра технического и художественного творчества детей и молодежи «ЗОРКА»).
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Презентация проекта состоится 22 октября.
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