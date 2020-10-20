Возле парка Медвежино построят жилой дом, против которого выступали местные жители

Источник материала: Tut.by

Администрация Фрунзенского района анонсировала общественное обсуждение строительства многоквартирного жилого дома в районе улиц Одинцова — Якубовского, рядом с парком Медвежино (микрорайон Запад-4а). Возможно, анонс прошел бы незамеченным, если бы не история двухлетней давности: в 2018 году против строительства этого объекта было собрано более 400 подписей местных жителей, большая часть которых — инвалиды по зрению. Подробнее об этом — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жилой дом у парка Медвежино будет строить Завод эффективных промышленных конструкций, получивший этот участок по указу президента. Все бы ничего, но рядом с планируемой стройкой расположены жилые дома, основная масса жильцов которых имеет проблемы со зрением. Именно для них, рядом с предприятием «Светоприбор», и был создан небольшой квартал, где все продумано для людей с нарушением или отсутствием зрения.



Изображение: с сайта fr.gov.by

В 2018 году местные жители, узнав о намерении застройщика возвести двухсекционную 16-этажку, написали коллективное обращение , где высказали опасение в том, что стройка лишит их единственной безопасной площадки для прогулок. Под обращением подписались более 400 человек. Правда, тогда еще проект застройки был в стадии разработки.

И вот теперь проект выставлен на общественное обсуждение, которое пройдет в период с 19 октября по 2 ноября 2020 года. В анонсе презентации сказано, что это будет многоквартирный жилой дом, двухсекционный, переменной этажности, на 4, 6 и 8 этажей. То есть выходит, что от изначального плана на двухсекционную 16-этажку заказчик, КУП «Завод эффективных промышленных конструкций», отказался.



Изображение: с сайта fr.gov.by

Согласно проекту, в доме будет 81 квартира, из них: однокомнатных — 41, двухкомнатных — 14, трехкомнатных — 26.

Презентация материалов проекта состоится 22 октября в 18.00 по адресу: ул. Одинцова, 10 (актовый зал Центра технического и художественного творчества детей и молодежи «ЗОРКА»).

Замечания и предложения можно оставить в журнале регистрации письменных замечаний и предложений с 19.10.2020 по 02.11.2020 включительно в фойе учреждения, а также их можно направить организатору общественного обсуждения с пометкой «общественное обсуждение» по 12.11.2020 включительно (почтовый адрес: 220 073, Минск, ул. Кальварийская, 39, электронный адрес: frun.stroi@minsk.gov.by ).